Kömür satın alınacak

ç) Süresi/teslim tarihi

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Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşme süresi içerisinde peyder pey malzeme teslimi yapılacaktır. İdare tarafından Yüklenicinin yasal e-posta adresine veya faks numarasına bildirilecek sipariş mektubunun tebliğ tarihini izleyen en geç 10 (On) gün içerisinde istenilen mallar ilgili yerlere teslim edilecektir.