Kömür satın alınacak

|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3742150340 - 3742151252
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|a) Adı
|:
|Katı Yakıt (Kömür) Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|KÖMÜR (PORTAKAL) 80 TON, KÖMÜR (FINDIK) 455 TON, KÖMÜR (CEVİZ) 14 TON,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Teknik şartname ekinde sunulan Katı Yakıt Kömür Dağılım Cetvelinde belirtilen tüm birimlere yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda teslimi için idare tarafından sipariş mektubu düzenlemesi yapılacak olup ; sipariş mektubunun tebliğ tarihini izleyen 10 (On) gün içerisinde istenilen mallar teslim edilecektir. Sözleşme içeresinde ihtiyaca binaen peyder pey alım yapılacaktır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşme süresi içerisinde peyder pey malzeme teslimi yapılacaktır. İdare tarafından Yüklenicinin yasal e-posta adresine veya faks numarasına bildirilecek sipariş mektubunun tebliğ tarihini izleyen en geç 10 (On) gün içerisinde istenilen mallar ilgili yerlere teslim edilecektir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|04.10.2022 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat İzzet Baysal Toplantı Salonu