Kömür ve odun alınacaktır

ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Devrek Bölge trafik Denetleme İstasyonu ve Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının 2021-2022 yılları arasında ısınmasında kullanılacak 60 ton Kömür ve 3 ton Odun Alım İhalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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