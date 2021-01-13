Kömür yardımı takvimi belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

2021 yılı için muhtaç ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetenin 13 Ocak 2021 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre her bir il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları esas alınarak belirlenecek. İl/ilçe bazında aile başı kömür miktarları; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak aileler ise her il ve ilçede kurulu bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanacak. Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla ailelerin ihtiyaçlara nispetinde yapılacak. Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Söz konusu kararda 2021 yılı kömür dağıtım takvimi de belirlendi. Takvime göre ilimiz Bolu’da 2021 yılı için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında dağıtım yapılması planlanıyor.