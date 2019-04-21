Kömüre milyonlarca dolar

HABER:Aysun Beykoz

3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak katılan Aksa Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Şam, Aksa Enerji’nin Bolu Göynük’teki linyit termik santralinde temiz kömür enerjisi üretmek için 390 milyon dolar yatırım yaptıklarını belirtti. Aksa Enerji’nin Göynük’teki linyit termik enerji santralinin Türkiye Kömür İşletmeleri’nin özel sektörle gerçekleştirdiği ilk anlaşma olması nedeniyle de önemli olduğunu söyleyen Şam, linyit madenin de aktif ve 31,2 milyon ton kömür rezervine sahip olduğunu belirtti.

Temiz kömür teknolojileri kapsamında da görüş bildiren Şam, “Türkiye Kömür İşletmeleri’nin açtığı Göynük’teki maden sahasının işletilmesi ve termik santral kurulma ihalesini 2006 yılında kazandık. Akabinde Göynük’e 390 milyon dolar yatırımla 270 MW kurulu güce sahip linyit termik enerji santralimizi kurduk ve şu anda bu santralimizde kullandığımız teknolojiyle kömürden temiz enerji elde ediyoruz. Göynük’teki linyit termik santralimizle 150 bin haneye yetecek kapasitede elektrik enerjisi üretiyoruz ve ülkemize bu alanda katma değer sağladığımız için gururluyuz” şeklinde konuştu.

Türkiye dışında, KKTC ve Afrika kıtasında da santral yatırımları olduğunu aktaran Mehmet Akif Şam, “1997 yılında temelleri atılan Aksa Enerji, bugün Türkiye ve yurt dışındaki yaklaşık 2 bin MW kurulu güce sahip santralleriyle Türkiye’nin lider serbest enerji üreticileri arasında bulunuyor. Enerji kaynaklarına yapacağımız yatırımlarla, dünyada elektriğe ihtiyacı olan bölgelere enerji arzı sağlamayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.