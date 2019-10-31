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Komutan eşinden 29 Ekim jesti

Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı’nın eşi giydiği kıyafetle Türk kadınını ne kadar güçlü ve onurlu olduğunu gösterdi. Askeri kıyafetle Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılan komutanın eşi adeta Türk kadının gururu oldu.

Komutan eşinden 29 Ekim jesti

Özel Haber: C Kutay AYKAN

Türkiye’de bir ilk Bolu’da yaşandı. Kahraman askerlerimiz Suriye sınırında, Barış Pınarı Kalkanı harekatında, PKK, YPG/PYD terör örgütleriyle canla başla mücadele ederken, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Göksel Çaylı’nın eşi, ayağına askeri postalını, kamuflajlı pantolonunu ve başına da yeşil beresini giyerek eşinin yanında protokolde yerine alarak Mehmetçiğimize ve ordumuza en güzel desteği verdi.

Kahraman Türk kadını İstiklal Savışında, ordumuza destek olmak için cepheye silah, bomba gibi kar kış demeden sırtlarında taşıyarak destek vermeleri hala hafızalardan silinmezken bunun bir güzel örneği de ilimizde yaşandı. Komutanımız eşi giydiği askeri kıyafetle ilgi odağı olurken, aynı zamanda da Türk kadının gururu da olmuş oldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılan ve askeri kıyafetleriyle ilgi gören komutan eşi Türkiye’de güzel ve duygu yüklü bir ilki de yaratmış oldu. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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