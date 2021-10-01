Komutandan TESUD’u ziyaret

Haber: Okay Özcan

22 Eylül Çarşamba günü Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şubesi (TESUD), İlimize Jandarma Komutanı olarak atanan J. Alb. Haluk Saygılı’ya“Hoş geldin”, “Hayırlı olsun” ve “Başarı” ziyaretinde bulundu.Ziyaretten 1 hafta sonra J. Alb. Saygılı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şubesine giderek iade-i ziyarette bulundu. TESUD Bolu Şubesi Başkanı Em.P.Kd.Bnb. Ahmet Şerafettin Yamaner, ziyarete gelen J. Alb. Haluk Saygılı’ya, Bolu hakkında, TESUD şubesinin yaptığı faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi.

Ziyaret sonrası J. Alb. Haluk Saygılı, Bolu İl Jandarma Komutanlığının bir heykelini Dernek Başkanı Em.P.Kd.Bnb. Ahmet Şerafettin Yamaner’e verdi.