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    • Komutanım diyerek dolandırdı

    Mudurnu ilçesinde kendisini Üsteğmen Atakan olarak tanıtarak, 40 yıllık motorcuyu dolandıran asansör ustası Fırat Sanlı, dolandırıcılık suçundan Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı.

    14 Haziran 2018 Perşembe 14:49
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    Komutanım diyerek dolandırdı
    Haber: Kasım Şahin

    Mudurnu ilçesinde TOKİ konut inşaatında asansör ustası Fırat Sanlı, ilçenin tanınmış motorculardan olan Osman Aydın’ı, 3 bin 500 TL dolandırdığı gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde; “Dolandırıcılık” suçundan yargılanmaya başladı. Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Aydın; “Kendimi Üsteğmen Atakan olarak tanıtmadım. Motorcu Osman amcaya gidip bir motor alacağımı söyledim. O da bana bir motor verdi. Eşime göstermek için götürdüm ama eşim motoru beğenmedi. Sonra geri getirdim. Bir başka motor verdi. Plakası olmayan motoru alıp eve getirdim. Ertesi günü de polis gelip beni döve döve gözaltına aldı. Karakolda da zorla ifadem alındı. Ben kesinlikle dolandırıcılık yapmadım” dedi.

    Mudurnu ilçesinin 40 yıllık tanınmış motorcularından olan 60 yaşındaki Osman Aydın’da, kendisini dolandıran ve yine kendisini Üsteğmen Atakan olarak tanıtan Fırat Sanlı’nın tutuklanmasını isteyerek; “Bu adam kendisini asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan birisi. 6 ay önce iş yerime gelerek kendisini üsteğmen Atakan olarak tanıttı. Bende ona güvendim. Askerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bir motor beğendi, eşinin de anaokulu öğretmeni olduğunu motoru ona alacağını söyleyerek 3 bin 500 TL değerindeki plakalı bir motoru alarak eşine göstereceğim diye götürdü. Bir saat sonra geri geldi ve eşinin motoru beğenmediğini söyleyerek plakasız bir motoru aldı. Parasını da bir gün sonra maaş alacağını o zaman ödeşeceğini söyledi. Ertesi gün oldu ne kendi geldi ne de parasını gönderdi. Olay polise irtikal etti. Polis de gözaltına aldı. Hakkında yasal işlem yapıldı. Bu adamın tutuklanmasını, cezasını çekmesini istiyorum. Askerimizin adını kullanarak nasıl böyle bir dolandırıcılık yapıyorlar anlamıyorum. Bu kutsal görevi dolandırıcılık aracı olarak kullanmasınlar” diyerek sanığa tepki gösterdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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