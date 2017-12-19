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19 Aralık 2017 Salı
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    • Kongre birinciliği Bolu'nun

    Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL , 13-16 Aralık 2017 tarihleri arasında Sağlık Akademisyenleri Derneği tarafından Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine katıldı.

    17 Aralık 2017 Pazar 09:45
    Bu haber 222 kez okundu
    Kongre birinciliği Bolu'nun

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcının yer aldığı kongrede sunum yapan DEMİRKOL, ilimizde sağlık alanında ciddi yol katedilen dijital hastane konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Sunumunda Bolu ilinde yapılan çalışmaları ve dijital süreci anlatan DEMİRKOL, Araştırma ekibi ile yapılan çalışmanın ürünü "Dijitalleşmenin ve Yalınlaşmanın Hastanelere ve Sağlığa Katkısı" sunumu ile kongre sözlü sunum birincisi oldu.

    Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ, Op. Dr. Gülden CANCAN, Uzm. Dr. Esra ÖZDEMİR ve Hemşire Lütfiye Nur UZUN'dan oluşan araştırma ekibine de katkıları ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürü, Yrd.

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • Asiye 2 gün önce yorumlandı

      herzamanki gibi medyaya oynuyor muhammet bey.icraatta yaptığı hiç birşey yok.bunu ankara dahiler hiç görmüyormu acaba?

      @Cevapla

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