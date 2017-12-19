Haber: Kasım ŞAHİN

Yurt içi ve yurt dışından pek çok katılımcının yer aldığı kongrede sunum yapan DEMİRKOL, ilimizde sağlık alanında ciddi yol katedilen dijital hastane konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi. Sunumunda Bolu ilinde yapılan çalışmaları ve dijital süreci anlatan DEMİRKOL, Araştırma ekibi ile yapılan çalışmanın ürünü "Dijitalleşmenin ve Yalınlaşmanın Hastanelere ve Sağlığa Katkısı" sunumu ile kongre sözlü sunum birincisi oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, Uzm. Dr. Erdal DİLEKÇİ, Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan BENLİ, Op. Dr. Gülden CANCAN, Uzm. Dr. Esra ÖZDEMİR ve Hemşire Lütfiye Nur UZUN'dan oluşan araştırma ekibine de katkıları ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.