Kongre heyecanı Bolu Gündem’de yaşanacak

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti’de 7. Olağan İl Kongresi, bugün saat 12.30’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü olarak atanması sebebiyle aday olmayacağı kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay alan Suat Güner İl Başkanı Adayı olarak çıkacak.

Kongre için salonda tüm hazırlıklar tamamlandı. Kongreye İl ve İlçe Teşkilatlarının yanı sıra ilçe belediye başkanları, Milletvekilleri ile çok sayıda partilinin de katılması bekleniyor. Öte yandan Genel Merkezden de tanıdık isimlerin kongreye katılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katılacağı kongre Bolu Gündem Facebook Sayfamızdan canlı yayınlanacak.

Öte yandan büyük bir coşkuyla gerçekleştirileceği bildirilen kongreyle ilgili ortak bir açıklama yayınlayan Doğanay ve Güner, tüm Bolu halkını kongreye davet etti.