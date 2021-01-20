Kongre tarihi ve Başkan adayı belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti’de 7. Olağan İl Kongresinin yapılacağı tarih ve yola devam edilecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını dolayısıyla daha önce 2 kez kongreleri erteleme kararı almıştı. Salgının her geçen gün etkisini yitirmesi ile birlikte yeniden başlayan il kongrelerinde gözler ilimiz Bolu’ya çevrildi.

Uzun yıllardır İl Başkanlığı görevini yürüten Nurettin Doğanay’ın göreve devam edip etmeyeceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İl Başkanlığı için kararını verdi. AK Parti 7. Olağan İl Kongresinin, Erdoğan’ın talimatıyla Doğanay’ın tek başına adaylığı ile gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Parti Genel Merkezi tarafından kongre tarihi 8 Şubat Pazartesi olarak kararlaştırıldı.