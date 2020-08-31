Kongre tarihleri belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

7. Olağan Kongrelerini gerçekleştirmeye başlayan AK Parti, covid-19 tedbirleri kapsamında kongrelerin yapılmasını ertelemişti. Normalleşme adımları ile birlikte takvimin aksamaması için çalışmalarını sürdüren AK Parti, kongrelerin Eylül ayı itibariyle yeniden başlaması kararı aldı. Bu kapsamda AK Parti İl Başkanlığı tarafından salgın sebebiyle gerçekleştirilemeyen Kıbrıscık, Seben, Yeniçağa ve Dörtdivan kongrelerinin yapılacağı tarihler açıklandı.

Takvime göre AK Parti 7. Olağan Dörtdivan İlçe Kongresi 5 Eylül Cumartesi saat 11.00’de Futbol Sahasında; Yeniçağa İlçe Kongresi 5 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te Gençlik ve Spor İlçe Binasında; Seben İlçe Kongresi 6 Eylül Pazar günü saat 14.00’de Belediye Düğün Salonunda ve Kıbrıscık İlçe Kongresi ise 6 Eylül Pazar günü saat 11.00’de Belediye Parkında gerçekleştirilecek.

Kongrelerle ilgili AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “İnandığın Yolda Yürü sloganı ile çıktığımız bu kutlu yolda; 7. Olağan Ak Parti Bolu İlçe Kongrelerimize kaldığımız yerden Pandemi Sürecinde alınan tedbirler ile devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.