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13 Şubat 2018 Salı
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    • Kongre11 Mart 2018 Pazar

    31 Aralık 2017'ta yapılması planlanan Ak Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay görevinden istifa etmiş ve 18 Ocak’ta tekrar Bolu İl Başkanlığı görevine atanmıştı.

    13 Şubat 2018 Salı 08:29
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    Kongre11 Mart 2018 Pazar

    Yeniden yapılan atamanın ardından Bolu kamuoyu merakla Ak Parti İl Başkanlığı Kongre Tarihini belli olmasını bekliyordu. Beklenen tarih dün akşam saatlerinde belli oldu. Ak Parti Genel Merkezi tarafından Bolu İl Başkanlığına 6'ıncı Olağan Kongrenin 11 Mart 2018 Pazar Günü yapılacağı belirtildi. Kongreye ilişkin gazetemize özel açıklama yapan İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Halkımız tarafından merakla beklenen kongre tarihimiz akşam saatlerinde belli oldu. Ak Parti 6'ıncı Olağan İl Başkanlığı Kongresi için, Genel Merkez tarafından 11 Mart 2018 tarihi verildi. Kongreye Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak. Kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz” dedi.

    11 Mart 2018 Pazar günü saat 12.00’da yapılması planlanan Bolu İl Başkanlığına 6'ıncı Olağan Kongresine katılacak olan Erdoğan’ın Bolu’dan sonra  Sakarya İl Başkanlığı  Kongresine geçeceği belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: 31, Aralık, 2017ta, Yapılması, Planlanan

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