Yeniden yapılan atamanın ardından Bolu kamuoyu merakla Ak Parti İl Başkanlığı Kongre Tarihini belli olmasını bekliyordu. Beklenen tarih dün akşam saatlerinde belli oldu. Ak Parti Genel Merkezi tarafından Bolu İl Başkanlığına 6'ıncı Olağan Kongrenin 11 Mart 2018 Pazar Günü yapılacağı belirtildi. Kongreye ilişkin gazetemize özel açıklama yapan İl Başkanı Nurettin Doğanay, “Halkımız tarafından merakla beklenen kongre tarihimiz akşam saatlerinde belli oldu. Ak Parti 6'ıncı Olağan İl Başkanlığı Kongresi için, Genel Merkez tarafından 11 Mart 2018 tarihi verildi. Kongreye Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak. Kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz” dedi.

11 Mart 2018 Pazar günü saat 12.00’da yapılması planlanan Bolu İl Başkanlığına 6'ıncı Olağan Kongresine katılacak olan Erdoğan’ın Bolu’dan sonra Sakarya İl Başkanlığı Kongresine geçeceği belirtildi.