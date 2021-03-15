Kongrede Bolu’yu temsil ettiler

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Gençlik Kolları Kongresi Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı kongreye ilimiz Bolu’dan da yoğun katılım sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelerek oluşturduğumuz bu gurur tablosu hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin geleceği konusunda sizlere olan inancımızı, güvenimizi bir kat daha artırmıştır” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkürlerini ileten Erdoğan, Büyükgümüş ile farklı görevlerde birlikte çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi. AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Zelkif Kazdal, Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, Abdurrahim Boynukalın ve Melih Ecertaş'a da şükranlarını sunan Erdoğan, yeni Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

BOLU DELEGELERİ TAM KADRO ANKARA’DA

AK Parti Bolu Gençlik Kollarından yapılan açıklamada ise, “6. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongremizde ilimizi; İl Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Bayrak, 5. Dönem Gençlik Kolları Başkanımız, Ana Kademe AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcımız Samet Kocadağ, 5. Dönem Gençlik Kolları Teşkilat Başkanımız Ufuk Karadağ, 5. Dönem Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkanımız, Belediye Meclis Üyemiz Hüseyin Türkmen, Gerede İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Yunus Demirses, Yeniçağa İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Fatih Aydemir ile birlikte delege olarak temsil ettik” ifadelerini kullandı.