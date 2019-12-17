Kongreden ödülle döndüler

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya’da sağlık kuruluşlarının verimlilik ve etkinliğini arttırabilmek için pratik fikirlere sahip olmak, her düzeydeki sağlık çalışanlarına sağlık hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeylerini geliştirmeye katkıda bulunacak bilgi ve öneriler sunmak amacıyla düzenlenen “10. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi”nden ödüllerle döndü.

Antalya'da düzenlenen bu yılki ana teması "Sağlıkta Verimlilik, Hasta Odaklı Bakım ve Akıllı Hastane" olan 10.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresinde Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, birçok yerli ve yabancı bildiri arasından "Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Güvenlik Raporlama Kültürü" isimli çalışma ile "En İyi Araştırma İkinciliği" ödülünü aldı.

“TÜM EKİBİME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Konu ile ilgili olarak Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “Sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek gibi önemli bir değere sahip olan kongrede, Müdürlüğümüz bünyesinde ‘Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Güvenlik Raporlama Kültürü’ isimli çalışma ile ‘En İyi Araştırma İkinciliği’ ödülünü alarak ilimize bu gururu yaşatan tüm ekibime teşekkür ediyorum” dedi.