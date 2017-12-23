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    • “Kongremize Bolu Halkı davetlidir”

    AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Eker, 31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek olan il kongresine tüm Bolulu vatandaşları davet etti.

    21 Aralık 2017 Perşembe 13:09
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    “Kongremize Bolu Halkı davetlidir”

    Haber: Semih BAYKAL

    AK Parti Genel Merkezi'nin İl Başkanı Nurettin Doğanay ile devam kararı vermesi sonrası büyük heyecanla Kongrenin yapılacağı 31 Aralık 2017 Pazar gününü beklediklerini söyleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker; "Tüm Bolu Halkını, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek 6. Olağan İl Kongremize bekliyoruz" dedi.

    AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Bolu'da ağırlayacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

    Kongre ile ilgili açıklamada bulunan Eker; "Bildiğiniz üzere İlçe kongrelerimiz tamamlayarak, İl Kongremizin yapılacağı tarihin Genel Merkezimizce açıklanmasını bekliyorduk. Yapılan istişareler sonrası geçtiğimiz hafta İl Başkanımız Sayın Nurettin Doğanay'ın da kamuoyuna açıkladığı gibi; Genel Merkezimizden mevcut İl Başkanımızla devam yönünde karar çıktı. Partimize ve Bolu'muza hayırlı olsun. Şimdi artık bizler de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ilimizde ağırlayacak olmanın tatlı telaşını yaşamaya başladık. Bolu'ya ve Teşkilatlarımıza yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, ilimizde ağırlayacağız. Gerek delegelerimize gerekse de tüm Teşkilatımıza katılım noktasında çağrılarımızı yapıyoruz. Basın aracılığıyla da bir kere daha bu çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Başta Teşkilat mensuplarımız olmak üzere tüm Bolu Halkını, yapılacağı 31 Aralık 2017 Pazar günü saat 12.00'de Karaçayır Kapalı Spor Salonunda, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle  gerçekleşecek 6. Olağan İl Kongremize davet ediyorum" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İlçe, Başkanı, Ahmet

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