Kongrenin saati ve yeri belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti’de 22 Şubat’ta yapılması planlanan 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresi 24 Şubat Çarşamba gününe ertelenmişti. Kongreyle ilgili belirsizlik devam ederken İl Başkanlığı kongrenin tarih ve yerini kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı Bolu 7.Olağan İl Kongremize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

7. Olağan Kongre 24 Şubat Çarşamba günü, saat 12.30’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek.