“Kongreye katılanlar karantinaya alınsın”

Haber: G. Deniz Bakır

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, yaptığı açıklamada koronavirüs vaka sayılarındaki olağanüstü artışa dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısında Avrupa'da 1. dünyada 4. durumda olduğumuzu belirten CHP İl Başkanı Karsu, “Eğer aynı sıralamayı nüfusa orantılı olarak yaparsak Hindistan'dan sonra yeni vaka sayısında dünya'da 2'inci durumdayız" dedi.

“KONGREYE KATILANLAR KARANTİNAYA ALINSIN”

Vakalarda yaşanan artışa rağmen AK Parti’nin kongre yaptığını aktaran Başkan Karsu, “İki gündür sosyal medyada kongreye katılanların Türkiye'nin dört bir tarafından otobüslerde de hiçbir pandemi kurallarına uymadan hınca hınç bir şekilde yol aldığının da resimlerini görüyoruz. Sağlık Bakanına çağrımdır; AKP Kongresi'ne katılan herkesin 15 gün karantinaya tabi tutulması vaka sayıların artmaması için elzemdir. Sayın Erdoğan da dahil hükümet üyelerinin de benzer bir şekilde karantinaya alınması aynı zamanda ekonominin de düzelmesine ve doların düşmesine katkı yapacaktır. Bunun bir örneğini daha önce Berat Albayrak görevden alındığında doların kendiliğinden düşmesi ile görmüştük” ifadelerini kullandı.