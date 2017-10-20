Haber: Semih BAYKAL

AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Ahmet Eker, 22 Ekim Pazar günü Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde gerçekleşecek olan Merkez İlçe Kongresi hakkında konuştu. Eker kongreye Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün geleceğini söyleyerek; “Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki erdemliler hareketi, adalet ve kalkınma partisi ismiyle, 14 ağustos 2001 yılında siyaset sahnesindeki yerini almıştır. Girdiği ilk genel seçim olan 3 Kasım 2002’de iktidara gelmiş ve 15 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. 16 yıllık bu süreçte, bünyesinden 4 Başbakan ve 2 Cumhurbaşkanı çıkarmıştır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek, Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihindeki yerini alan ak parti kendi teşkilat bünyesi içerisinde gerçekleştirecek olduğu 6. Olağan Kongreler sürecinde ilimizde ilçe kongrelerinden son kongremiz olan merkez ilçe kongresini yapacaktır. Bu minvalde büyük bir onurla görev yaptığımız, hizmetkarı olduğumuz AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanlığı’nın 6. Olağan Kongresi 22 Ekim 2017 tarihinde pazar günü saat 10.00’da Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanımız Sn. Faruk Özlü beyefendinin katılımlarıyla Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda Bolu Merkez İlçe 6. Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte il başkanlığımızda ve genel merkezimizde oluşan kanaat ve genel merkezimizin iradesi ve onayıyla merkez ilçe başkanlığı olarak, yönetim kurulumuz tüm belde köy ve mahalle teşkilatımızla birlikte, öngörüldüğü üzere yeni dönemde görev almak için yola çıktığımızı ve kongreye hazırlandığımızı tüm bolu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullandı.