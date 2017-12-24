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24 Aralık 2017 Pazar
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    • Konsey ve Topluluklar yemekte buluştu

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları geçtiğimiz gün düzenlenen yemekte bir araya gelerek öğrenci sorunlarını tartıştılar.

    24 Aralık 2017 Pazar 11:41
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    Konsey ve Topluluklar yemekte buluştu

    Haber: BMA

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde(AİBÜ) faaliyet gösteren öğrenci toplulukları başkanları geçtiğimiz gün düzenlenen yemekte bir araya geldi. AİBÜ Öğrenci Konseyi tarafından organize edilen yemekte öğrenci topluluklarını sorunları görüşülerek çözüm için önerileri alındı. Yemekte ayrıca öğrenci toplulukları üniversitede yapılmasını istedikleri etkinlikler ve genel olarak öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara da değinildi. Birlik ve beraberlik mesajının verildiği yemekte AİBÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Fatih Öztürk, göreve başladıkları günden bugüne kadar konsey olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında öğrenci topluluklarına bilgiler verirken bu zamana kadar merkezlerine hep öğrenci sorunlarını aldıklarını ifade etti. Öztürk ayrıca, “Tüm öğrenci arkadaşlarıma daima kapımızı açtık, elimizden geldiğince öğrencilerimizin akademik hayatında maksimum donanıma sahip olabilmesi adına faaliyetlerimizi yürüttük, sosyal ve kültürel etkinliklere yer verdik. Bundan sonra da daima merkezimizde öğrenci arkadaşlarımız olacak ve çalışmalarımızı en güzel, en hızlı şekilde yürüteceğiz” diye konuştu. Yemek sonunda öğrenci topluluklarına, Öğrenci Konseyi Faaliyet Raporu ile hediye verildi.

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Öğrenci

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