Kontrolden çıkan araçta 3 kişi yaralandı.

Haber: Uğur Balaban

Kaza, saat 23.45 sularında D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Sertaç K. idaresindeki 77 EA 134 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Ş.S,F.A. ve N.D. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılıp olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri için en yakın hastaneye götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.