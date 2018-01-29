Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Otomobilde bulunan anne ve 5 yaşındaki oğlu kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Elaldı yönetimindeki 14 GF 065 plakalı otomobil sokak üzerinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kanalda ters yatan otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı, olay yerine gelen polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla su kanalına uçan otomobilden çıkarıldı.

Kazada yaralı olarak kurtulan Elif Elaldı ve oğlu 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Sokak üzerinde esnaflık yapan Murat Kulaç isimli vatandaş, "Burada çok sık kaza oluyor. 2 ay içerisinde bu 10'uncu kaza oldu. Bir önlem alınması gerekiyor. Bu yolda 30 ile gidilmesi gerekirken 80'le gidiyorlar. Sonra soluğu kanalda alıyorlar. Biz burada çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz" dedi.