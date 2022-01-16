Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hacıosman Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz’ın bulunduğu 14 ABB 031 plakalı araç, görev dönüşü gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada, araçta bulunan orman muhafaza memurları Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Göynük Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı