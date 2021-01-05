Kontrolden çıkıp ağaca çarptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak toprak yola girdi. Toprak yolda yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada, araç sürücüsü yaralı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 13:16