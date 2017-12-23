Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’dan Bolu’nun İlçesi Göynük’e seyir halinde olan Enver Güz idaresindeki 54 TC 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kumcuk Köyü Mevkii’nde şarampole uçtu. Kazada, otomobilde bulunan sürücü Enver Güz ve beraberindeki Ergün Aydıner yaralandı. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla şarampole uçan otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.

Güz ve Aydıner’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.