Haber: Semih BAYKAL

Olay, saat 10.45 sıralarında ilimiz Sanayi girişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Resul Tabakoğlu kontrolündeki 74 DK 190 plakalı araç sanayiye hızlı bir şekilde dönmek istemesi üzerine, Ünal Danışman idaresinde arkasında seyreden 06 FV 3380 plakalı araç yandan çarptı. Kaza sonucu her iki arabada da ciddi maddi hasar ortaya çıkarken, şoförler ve 06 FV 3380 plakalı araçta bulunan sürücünün babası 76 yaşındaki Adem Danışman yaralandı.

Çevreden geçen sürücüler olayı 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.