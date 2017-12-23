Haber: Semih BAYKAL

Kaza, D – 100 Karayolu ilimiz kesiminde meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerlen Nur İşli idaresindeki 14 BB 592 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunun yol kenarındaki tabelasına çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Aracın sürüsü İşli, sedye yardımıyla ambulansa taşınırken başka bir aracın kendisini sıkıştırması yüzünden kaza yaptığını iddia etti.

Öte yandan, kazanın akaryakıt istasyonu önünde meydana gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri, araçta yangın çıkması ihtimaline karşı otomobilin elektrik akımını kesti.