

Haber: Aysun Beykoz

Beşli ”Pandemi sürecinde son alınan tedbirlerin ardından esnafımızın sıkıntısını giderecek hiçbir karar alınmadı. Vergilerini ödeyemez duruma gelen esnafımız, siftah etmeden dükkânını kapatıyor. Esnafımızın yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek adına Özel İdaremize ait işyerlerinden dükkânı kapalı olan esnafımızın kiralarının 3 ay ertelenmesi konusunda meclise sözlü önerge verdik” dedi.

“Pandemi de siftahsız dükkân kapatıyorlar”

CHP Mengen İl Genel Meclis üyesi Eyüp Beşli, “Pandemi süreci, ülkemizde olduğu gibi Bolu’da esnafımızı da sıkıntıya düşürmektedir. Geçmişte alınan tedbirler kapsamında çalışma saatlerinde kısıtlamaya uygulanan esnafımızın kiraları, İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile 3 ay süreyle ertelenmişti. Esnafımızın yükü bir nebze hafiflemişti. Pandemi sürecinde son alınan tedbirlerin ardından esnafımızın sıkıntısını giderecek hiçbir karar alınmadı. Vergilerini ödeyemez duruma gelen esnafımız, siftah etmeden dükkânını kapatıyor” diye konuştu.

“CHP olarak konunun takipçisi olacağız”

Kararın Vali Ahmet Ümit yetkisinde olduğunu söyleyen Beşli, konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Bizler İl Genel Meclisi CHP grubu olarak, esnafımızın yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek adına Özel İdaremize ait işyerlerinden dükkânı kapalı olan esnafımızın kiralarının 3 ay ertelenmesi konusunda meclise sözlü önerge verdik. Bu konu ile ilgili yetki Vali Bey’e verildi. Meclis Başkanımız konuyla ilgili Vali Bey ile görüşeceğini ve meclise bilgi vereceğini beyan etti. Biz de CHP grubu olarak konunun takipçisi olacağız. Esnafımızı biraz olsun rahatlatmak adına girişimlerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.