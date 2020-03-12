Konuşma bozukluğu tedavi edilecek

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde ikinci konuşma rehabilitasyon ünitesinin açıldığı açıklandı. Konuyla ilgili İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinden yapılan açıklamada, “Hastanemizi hastalarımızın ihtiyaçlarını düşünerek her geçen gün yeniliyoruz. Bolu’muzun ve hastanemizin 2. konuşma rehabilitasyon ünitesini de hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Hayırlı olsun” denildi.

“OKUMA VE YAZMAYI DA ETKİLEYEBİLMEKTEDİR”

Konuşma bozukluğu ile ilgili bilgiler verilen açıklamada ayrıca, “Genellikle inme(felç) ya da kafa travması sonucunda aniden ortaya çıkan ve beynin dilden sorumlu alanlarının hasarlanmasından kaynaklanan konuşma bozukluğuna afazi denilmektedir. Bu bozukluk dili ifade etme ve anlamanın yanı sıra, okuma ve yazmayı da etkileyebilmektedir. Afaziye dizartri ya da konuşma apraksisi gibi nörolojik konuşma bozuklukları da eşlik edebilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“İLETİŞİM BECERİLERİ GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR”

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde yoğun bir şekilde nörolojik hastaların tedavisinin yapıldığı belirtilen açıklamada tedavi süreci ile ilgili olarak ise, “Nörolojik hastalardan konuşma bozukluğuna sahip olanlara üniversite ünitemizden sonra Şubat ayından itibaren ana binada da konuşma terapisi odası açılarak yardımcı olunmaya başlanmıştır. Hastalarımız uzman hekim tarafından değerlendirildikten sonra bu konuda eğitim almış sertifikalı terapistler tarafından programa alınmakta ve rehabilitasyon süreci başlamaktadır. Dil becerilerini mümkün olduğu kadar yeniden oluşturarak, dil sorunlarını telafi ederek ve diğer iletişim kurma yöntemlerini öğreterek, kalan dil becerilerini kullanması için motive ederek iletişim becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır” denildi.