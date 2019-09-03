Konuşma terapisi Bolu'da

Haber: Esra Perçin

Aldığı konuşma terapisi kapsamlı eğitimi sonucu konuşma bozukluğu olan hastalara hizmet vermeye başlayan Fizyoterapist Poyraz Selim Yüzkolar, konuşma bozukluğunun; herhangi bir sebeple konuşmanın başlatılmasının engellenmesi ya da akıcılığının yitirilmesi anlamına geldiğini belirterek, iletişimin aksamasına neden olan en önemli konular arasında yer aldığına işaret etti. Konuşma bozukluğunun birçok sebebi olmasına karşın hizmet verdiği hastanenin bir fizik tedavi hastanesi oluşu ve hasta profili gereğince daha ziyade felçli hastalara yönelik hizmet verdiklerini belirten Yüzkolar, özellikle felçli hastalara daha öncelikli hizmet sağladıklarını ancak diğer hasta gruplarına da danışmanlık hizmeti verdiklerini vurguladı.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Dilekçi yaptığı açıklamada, "Hastanemiz ülkemizin her köşesinden gelen hastalarımıza hizmet veren, yatak kapasitesi olarak Türkiye'nin en büyük Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi durumundadır. Hastanemizde özellikle nörolojik rehabilitasyon yani felçli hastaların rehabilitasyonuna ciddi düzeyde önem vermekteyiz. Daha önce robotik yürüme rehabilitasyonu, ergoterapi, el rehabilitasyonu gibi özellikli hizmet birimlerini hastalarımızın hizmetine sunduğumuz hastalarımız için şimdi de Bolu'muzda daha önce olmayan 'Konuşma Rehabilitasyonu' ünitemizi hizmete sunmanın sevincini yaşıyoruz. Türkiye'de sadece çok az sayıda ve sadece büyük merkezlerde verilebilen bu hizmete hastanemizde tedavi görmekte olan hastalarımız uzman hekimlerimiz tarafından değerlendirildikten sonra fizyoterapistimiz tarafından programa alınmakta ve rehabilitasyon süreci düzenlenmektedir. Bu süreçte sorumlu fizyoterapistimiz bu konuda ciddi ve uzun süreçli bir eğitim programı almış olup sertifika sonrasında bu hizmeti vermeye başlamıştır. Konuşma rehabilitasyonu fikrimizin ilk aşamasından, eğitim süreci ve bu birimin hizmete kazandırılmasında desteğini esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol ise açıklamasında, "konuşma terapisi ünitesinin" gerek ilimizde gerekse bölgede bir ilk ve bu alanda gerçek ihtiyaca cevap verecek nitelikte bir hizmet olduğunu vurgulayarak "Bolu ilimizi sağlık alanında pek çok hizmetin ilk'leri ve en'leri yapabilmek için fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.