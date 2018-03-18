Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Her buldukları ortamlarda birbirlerinin arkasından konuşmaktan hiç mi hiç çekinmeyen Ercoşkun, Özcan ve Yılmaz’ın bu koyu sohbetini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir ara Başkan Yılmaz’ın sol elini CHP Milletvekili Tanju Özcan’ın sırtına koyması ise objektifimize böyle yansıdı.

Siyasi arenada sürekli olarak birbirleri hakkında söylenmedik sözler bırakmayan ama yan yana geldiklerinde dostlar alış verişte görsün moduna giren bu üçlünün Çanakkale Şehitlerini anma töreninde, aralarında hiçbir şey olmamış gibi davranmaları büyük şaşkınlık yarattı. Keşke her ortamda ve her siyasi konuşmada da böyle birbirlerine yakın olsalar, gülüp eğlenseler!