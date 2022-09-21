Konut fiyatlarının en çok arttığı 8. bölge olduk!

Türkiye’de son bir yıl içerisinde yükselen konut fiyatlarının hızı kesilmiyor. Konut satışları durma noktasına gelirken konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası’nın en son açıkladığı konut fiyat endeksinde çarpıcı veriler ortaya çıktı. Temmuz 2022 dönemine ait olan verilere göre Türkiye’de konut fiyatlarının en çok yükseldiği bölgeler belli oldu.

Konut fiyatlarının en çok arttığı 10. bölge İzmir olarak açıklandı. Buna göre İzmir’de son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 162,16 oranında yükseldi. Son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının en çok arttığı 9. bölge ise Balıkesir – Çanakkale bölgesi oldu. Bu bölgede konut fiyatlarında yüzde 165.71 oranında artış tespit edildi. Konut fiyatlarında en çok artışın olduğu 8. bölge ise Kocaeli – Sakarya – Düzce – Bolu – Yalova bölgesi oldu. Bu bölgedeki konut fiyat artışı yıllık yüzde 167,25 olarak kayıtlara geçti. Şanlıurfa – Diyarbakır bölgesi ise konut fiyatlarının en çok yükseldiği 7. bölge oldu. Merkez Bankası verilerine göre bu bölgede konut fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 171,42 oranında arttı. Bir başka konut fiyat artışı yaşanan bölgenin Tekirdağ – Edirne – Kırklareli olduğu açıklandı. Bu bölgede konut fiyatları yıllık yüzde 172,77 oranında yükseldi. Bölge en fazla konut fiyat artışının yaşandığı 6. bölge olarak bildirildi. Konut fiyat artışının en fazla olduğu 5. bölge olarak Ankara açıklandı. Ankara’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 181,02 oranında arttı. Turistik yerlerin merkezi olan Aydın – Denizli – Muğla bölgesi ise konut fiyat artışının en fazla yaşandığı bölgeler sıralamasında 4. sırada yer aldı. Bu bölgenin yıllık konut artış oranı yüzde 185,24 oldu. En fazla konut fiyat artışı olan 3. bölge Adana – Mersin bölgesi şeklinde ilan edildi. Bölgedeki yıllık konut fiyat artışı yüzde 189,42 olarak bildirildi. İstanbul konut fiyatlarının en fazla arttığı 2. bölge oldu. İstanbul’da konut fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 200,13 oranında yükseldi.

Konut fiyatlarının en çok arttığı bölge ise Antalya – Isparta – Burdur bölgesi olarak açıklandı. Bölgede ortalama konut fiyat artışı yıllık yüzde 214,62 olarak bildirildi.