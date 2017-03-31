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31 Mart 2017 Cuma
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    • Konut projelerini incelediler

    Manisa Yunusemre Belediyesi Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Teknik Heyeti, Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya ve Müdür Hakan Yılmazbaş refakatinde Bolu’da incelemelerde bulundu.

    31 Mart 2017 Cuma 09:36
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    Konut projelerini incelediler

    Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, beraberindeki heyetle birlikte TOKİ’nin Bolu’da yaptığı çalışmaları yerinde gördü. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile de bir araya gelen Kılıç Kaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Kılıç Kaya, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Hakan Yılmazbaş ve ilgili müdürlük personeli, Bolu Belediyesi’nin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Bolu’nun vizyon projeleri arasında yer alan “Yeni Sanayi Sitesi Projesi” hakkında bilgi alan heyet, Bolu Belediyesi’ni ziyaret etti. Manisa heyetini kabul eden ilk isim olan Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Çetinkaya, Bolu’da hayata geçecek birçok proje ile ilgili bilgi verdi. Heyet, daha sonra Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile biraraya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Yılmaz, belediyenin TOKİ ile yürüttüğü projeler ve diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

    Son derece verimli bir gezi gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç Kaya yaptığı değerlendirmede; “Önce İstanbul’da TOKİ ile güzel bir toplantı yaptık. Şimdi ise Bolu Belediyesi ile çok faydalı teknik istişare toplantısı yaptık. TOKİ ile yürütmüş oldukları başarılı projelerin yanında Bolu'nun kaderini değiştirecek örnek projelerini inceledik. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi önderliğinde gelecekte başka illerden heyetlerin gelip örnek alacağı projeler üretiyoruz. Eğer özgün proje çıkarmak istiyorsanız çok çalışmak ve bu alanda öncüleri takip etmek durumundasınız, ta ki örnek alınıncaya dek” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Manisa, Yunusemre, Belediyesi, Gecekondu, Sosyal

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