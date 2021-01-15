Konut satış rakamları açıklandı

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından 2020 yılı Aralık ayı konut satış istatistikleri kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.

BOLU’DA KONUT SATIŞI ARTTI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2020 yılı Aralık ayında ilimiz Bolu’da 590 konut satıldı. İlimizde 2020 yılı Kasım ayında 523 konut satılmıştı.

DOĞU MARMARA GENELİNDE DÜŞÜŞ

Kocaeli Bölge Müdürlüğünün Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerinde 2020 yılı Aralık ayında konut satışı bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Kasım ayında 6 bin 543 konut satılan Doğu Marmarada Aralık ayında 6 bin 240 konut satıldı. Aralık ayında bir önceki aya göre Kocaeli ilinde konut satışı 325 adet düşerek 2 bin 336, Sakarya' da 129 artarak bin 782, Düzce'de 98 düşerek 535, Bolu'da 67 artarak 590 ve Yalova'da 76 düşerek 997 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ VERİLERİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalarak 4 bin 427 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2020'de ilk sırayı 2 bin 308 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 789 konut satışı ile Antalya, 273 konut satışı ile Ankara, 159 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK İRAN VATANDAŞLARINA SATILDI

İran vatandaşları 2020 yılında Türkiye'den 7 bin 189 konut satın aldı. İran'ı 6 bin 674 konut ile Irak, 3 bin 78 konut ile Rusya Federasyonu, bin 929 konut ile Afganistan ve bin 279 konut ile Azerbaycan izledi.