Konut satışı Nisan ayında düştü

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye genelinde konut satışları2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut satış sayısının düşük olduğu il ise 6 konut ile Hakkari oldu.

DOĞU MARMARADA DURUM

TÜİK verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Nisan ayında konut satışı toplamda sert bir düşüş yaşadı. Mart ayında toplamda 5 bin 684 konutun satıldığı Doğu Marmara’da Nisan ayında 2 bin 7 konut satışı gerçekleşti.

BOLU’DA KAÇ KONUT SATILDI?

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan istatistiklere göre konut satışı ilimiz Bolu’da da bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Mart ayında 499 konutun satıldığı ilimizde Nisan ayında 215 konut satıldı. Öte yandan Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Nisan ayında Kocaeli’de 907, Sakarya’da 417, Düzce’de 231 ve Yalova’da 237 konut satıldı.