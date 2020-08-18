Konut satışı tırmanışta

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 19 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 74 konut ile Şırnak oldu.

BOLU’DA TIRMANIŞ DEVAM EDİYOR

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan 2020 verilerine göre ilimiz Bolu’da konut satışı bir önceki aya göre artış gösterdi. Konut satışlarının yaz ayları itibariyle çıkışa geçtiği ilimizde Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki düşük rakamlar dikkatlerden kaçmadı. Mart ayında 499, Nisan ayında 215, Mayıs ayında 174 konutun satıldığı ilimizde Haziran ayında büyük bir artış meydana gelerek 869 konut satışı gerçekleşmişti. TÜİK’in Temmuz ayı verilerine göre ise ilimizde 895 konut satıldı. Konut satışındaki artışın önümüzdeki aylarda da artış göstermesi bekleniyor.

DOĞU MARMARA’DA 13 BİN 991 KONUT SATILDI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Temmuz ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 6 bin 592 konut, Sakarya' da 3 bin 730 konut, Düzce'de bin 144 konut, Bolu’da 895 ve Yalova'da bin 630 konut satışı gerçekleşmiş oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Ülkemizde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.

EN ÇOK SATIŞ İRAN VATANDAŞLARINA

Temmuz ayında İran vatandaşları Türkiye'den 540 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 388 konut ile Irak, 154 konut ile Rusya Federasyonu, 149 konut ile Afganistan ve 143 konut ile Almanya izledi.