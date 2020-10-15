Konut satışında düşüş var



Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 677 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 8 bin 153 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Hakkari, 24 konut ile Ardahan ve 63 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA 8 BİN 410 KONUT SATILDI

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2020 yılı Eylül ayında konut satışı, Kocaeli’de 3 bin 519 konut, Sakarya' da 2 bin 215 konut, Düzce'de 761 konut, Bolu'da 575 konut ve Yalova'da bin 340 konut satışı gerçekleşti.

BOLU’DA KONUT SATIŞI DÜŞTÜ

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, 2020 yılı Eylül ayında ilimiz Bolu’da 575 konut satıldı. İlimizde Temmuz ayı verilerine göre konut satışı düşüş gösterdi.