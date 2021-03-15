Konut satışları artıyor

Haber: N. Halid Altundal

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 929 konut satışı ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

BOLU’DA KONUT SATIŞI ARTTI

TÜİK verilerine göre ilimiz Bolu’da ise konut satışı Ocak ayına göre artış gösterdi. Ocak ayında 326 konut satışının gerçekleştiği ilimizde Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Şubat ayında 387 konut satıldı.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE KONUT SATIŞI

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 477 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 432 konut ile Irak, 259 konut ile Rusya Federasyonu, 230 konut ile Afganistan ve 119 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,0 azalarak 2 bin 964 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı bin 525 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 533 konut satışı ile Antalya, 211 konut satışı ile Ankara, 138 konut satışı ile Mersin ve 64 konut satışı ile Samsun izledi.