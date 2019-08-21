Konut satışlarında artış

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 102236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17276 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, Bolu’da Temmuz ayı içinde 615 konut satıldı. Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azalma görülürken Bolu’da yapılan satışlarda artış göze çarptı. Bolu’da geçtiğimiz yıl Temmuz ayı içinde 575 konut satışı olurken, bu yıl 615 konut satıldı.

Yabancılara 4192 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,7 artarak 4 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019'da ilk sırayı 1 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi.