Haber: Süleyman Kurt

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2022 yılı ağustos ayına ait konut satış istatistiklerini yayınladı. Bolu’da toplam 659 konut satıldı. 183 konutun ilk kez satışı yapılırken, 476 konut ise el değiştirdi. 659 konut satışının 122 tanesi ise ipotekli olarak gerçekleştirildi.

Geçen senenin aynı ayında 737 konut satılırken bu sene konut satışlarında yüzde 10,58 düşüş yaşandı.

TÜRKİYE GENELİNDE 123 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.