Konya’nın Meşhur Lezzeti Bolu’da

Haber: Ceylan Beykoz

Konya’nın meşhur etli emeği Bolu halkının damak zevkine, Köroğlu Mahallesi D-100 Karayolu üzeri Adalet Plaza no:316 adresinde yer alan restoranda sunulmaya başladı.Mert Eray Turhan tarafından açılan ve hizmet vermeye başlayan etli ekmek restoranına, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Restoranda, etli ekmeğin yanı sıra; pilav, döner ve çorba gibi farklı lezzetlerde yer alıyor. Mevlana etli ekmek, profesyonel kadrosu ile Bolu halkına kaliteli hizmet vermeyi ilke edinerek, misafirlerine unutamayacakları Konya Mutfağının damak tadını sunuyor.

Nezih bir aile ortamı, geniş ferah mekânı ve özel lezzetlerini çok farklı sunumlarla müşterilerine sunuyor. Özel günlerde ve yemekli toplantılarda da Bolu halkına hizmet veren Mevlana Etli Ekmek Köroğlu Mahallesi, D-100 karayolu üzerinde hizmete başladı.