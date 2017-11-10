Haber: Esra Öztürk

Bakanlığımızca kredi kullandırılan tarımsal amaçlı kooperatiflerin muaccel hale gelen kooperatif ve ortakların borçlarının yeniden yapılandırılarak on yıl süre ile taksitlendirilmesine dair 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırma yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın konusunda desteklediği ilk ve tek özel proje olan, 2011 yılında faaliyete geçen,Kibele Organik Gübre adıyla markalaşan 40 ton/ gün gübre işleme kapasiteliBroiler Tavuk Dışkısından Hayvansal Gübre Üretimi tesisi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 3.670.863,09 TL kredi kullandırılmıştı. 06.06.2013 tarihinde muacceliyet onayına bağlanan kredinin on yılda on eşit taksitte ödenmesi içinsözleşme imzalandı.

Konuya ilişkin olarak İl Müdür Vekili Fahri TETİK şu açıklamayı yaptı: “İlimiz kanatlı et sektöründe yaklaşık 3500 kümesle Türkiye üretiminin %27’sini karşılamaktadır. Gelişen tavukçulukla birlikte üretim artıkları da artmakta,çevreye verilen zararkaçınılmaz olmaktadır. Tavukçuluk atıkları içinde ise en fazla yeri dışkı kaplamaktadır.Bu açıdan tavuk dışkılarının gübre olarak değerlendirilmesi çevreye olan zararın önüne geçmekte ve kimyasal gübrelere güçlü bir alternatif olmaktadır.Organik tavuk gübresi içerdiği mineral maddeler dışında toprağa sağladığı organik madde ile de dikkat çekmektedir.İçerdiği yüksek azot, fosfor ve potasyum miktarı nedeniyle diğer hayvansal gübrelerin kullanımının önüne geçmektedir. Aynı zamanda organik tavuk gübresi uzun süre toprakta kalması özelliği ile mera ıslahında da kullanılabilir.”

Kıbrıscık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2011 yılından bu yana tavuk dışkılarından üretip 30 ile pazarladığı Kibele Organik Gübre yaklaşık 120 günlük bir süreçte işlenerek tam fermente ve pelet formunda çıkmaktadır.