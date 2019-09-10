Kooperatif yeni yerine taşındı

Haber: Birol Ertunç

Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yine esnafının yanında. Esnaflara aylık yüzde 0.8 faiz uygulaması ile 4 yıla kadar 4,8,12 ve 16 taksitli ödeme planı ile kredi imkanı sağlayan Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yeni adresi olan Büyük Cami Mahallesi Parti Sokak Bolu İşhanı’nda hizmetlerine devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanı Mustafa Altındal “Esnafımızla büyüyen kooperatifimiz yine esnafımızın hizmetinde. Yüzde 0.8 faiz uygulaması ile 4 yıla kadar geri ödemeli krediler devam etmekte olup, esnaflarımızı kooperatifimize çay içmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.