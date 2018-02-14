Haber: Kasım ŞAHİN

Kooperatif yönetiminde görev yapan Sedat Altındağ, Nami Cantürk ve Muzaffer Derin, denetçiler Ali Kartal, Nail Şahin ve Mehmet Arıkan tarafından önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne şikayet edildi. Ardından da kooperatifin 3 yöneticisine “Zimmet” suçundan dava açıldı.

3 kooperatif yöneticisi Altındağ, Cantürk ve Derin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, muhasebecinin gazabına uğradıklarını söylediler. Zimmet suçundan yargılanan 3 sanık; “Kooperatif olarak ormanlık alanda bir çok iş yaptık, çalışanlara yemek verildi, ağaçlar kesildi. Ama bunlara karşılık fatura bulamadık. Bu yüzdenden karar defterine işleyemedik. Aslında bunları tam olarak bilmiyorduk. Muhasebecimiz bizi bu konuda hiç bilgilendirmedi. Denetçiler bizden karar defterini de aldılar ve sonra da kaybettiler. Karar defterini 3 ay yanlarında gezdirdikten sonra kayıp olduğunu söylediler. Suçsuzuz” dediler.

KARAR DEFTERİ BİZE TESLİM EDİLMEDİ

Yönetime karşı şikayetçi olduklarını mahkeme heyetine belirten denetçiler Kartal, Şahin ve Arıkan; “Bizlere gerekli evraklar teslim edilmedi. Kooperatif kasasında olması gereken 18 bin 569 lira bir anda yok oldu. Durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bildirdik. Gerekli soruşturma burada başlatıldı. Yönetim tarafından bize karar defteri hiç verilmedi. Parayı da ne yaptılar bilmiyoruz. Müfettişlerin incelemesi sonrası kasa açığı çıkmıştır. Şayet bu paraları 3 yönetici zimmetine geçirdilerse şikayetçiyim, şayet almadıklarını ispatlarlarsa davacı değiliz” dediler. Mahkeme heyeti sanık ve şikayetçileri dinledikten sonra duruşmayı 8 Mayıs 2018 tarihine erteledi.