S.S. Bozyer, Dedeler, Alpagut, Solaklar, Kozyaka, Nimetli ve Ekiciler Su ürünleri Kooperatifi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Haberinizde yayınlanan fotoğraf görüntüleri ve olay bilgileri Kooperatifimizin kurulma tarihi ve kiralama tarihinden önceki 21.05.2013 tarihli Seben Jandarma Komutanlığı ve ilçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün gece saat 03.00 te yaptığı bir operasyona aittir. Bahsi geçen operasyonda Nallıhan ve Eskişehir'de ikamet etmekte olan M.K, U.Ç, A.H, M.Ç, B.E ve A.H adlı şahıslar yakalanmış ve kişi başı 5.074,00 TL toplamda 30.444,00 TL Türkiye rekoru bir para cezası yazılmış ve gerekli işlemler yapılmıştır. İlçe Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğümüz, İlçe Jandarma Komutanlığımız ile kooperatifimiz koruma ve kontrol işlemini canla ve başla yapmaktadır. Sosyal medyada faaliyet gösteren kaçak balık avcılığı işleri ile uğraşan bazı kişilerin gerçek dışı paylaşımlarına itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.