Koordinasyon Kurulu toplandı



Haber: Gönül Olutürk

Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2019 yılı 2’inci dönem toplantısı, Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

PROJELERİN BEDELLERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 696 MİLYON TL

Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Bolu’da inşaat mevsiminin kısa olduğuna dikkat çekti ve projeler ile ödeneklerin takibinin sıkı bir şekilde yapılmasının talimatını verdi.

Açıklamasının devamında Bolu’da devam eden projeler ile ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Vali Ümit şöyle konuştu; “İl Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 2.toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm katılımcılara hoş geldiniz der, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Toplantımızın amacı, 2019 yılı yatırımları 1.döneminin değerlendirilmesinin yapılması, gelinen son durum hakkında kurul üyelerine bilgi verilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanmasıdır.

1 Ocak – 31 Mart 2019 döneminde ilimiz genelindeki projeler özet olarak değerlendirildiğinde; İl genelinde; 74’ü Bölge Müdürlükleri, 9’u Üniversite, 3’ü Cumhuriyet Başsavcılığı, 9’u İl Özel İdaresi, 71’i İl Müdürlükleri ve 84’ü Belediyelere ait olmak üzere toplam 250 proje yürütülmüştür. Söz konusu projelerin; Proje Bedelleri Toplamı: (3) Milyar (696) Milyon TL, 2019 Yılı Ödenekleri: (282) Milyon (367) Bin TL, Yılı Ödeneklerinin Harcaması: (51) Milyon (833) Bin TL olup, nakdi gerçekleşme oranı (%18), projelerin fiziki gerçekleşme oranı ise ortalama ( %10 )’dur.

KURUMLARDAN GELEN 250 PROJE VAR

Ödeneklerin % 21’i Ulaştırma, % 40’ı Eğitim, % 21’i Diğer Kamu Hizmetleri, % 5’i Tarım, % 3’ü Enerji, % 6’sı İnşaat, % 1’i Orman, % 2’si Spor, % 1’i Sağlık sektörüne aittir. Belediyelerin toplam Yatırımlarının Proje Bedelleri Toplamı: (189) Milyon (410) Bin TL, 2019 Yılı Ödenekleri: (43) Milyon (972) Bin TL, yıl ödeneklerinin harcaması (1) Milyon (981) Bin TL olup, nakdi gerçekleşme oranı (%5)’dir.

Kurumlardan alınan bilgilere göre 250 Projeden; proje aşamasında 51 adet, yaklaşık maliyet tespit aşamasında 16 adet, ihale safhasında 19 adet, ihalesi yapılan 8 adet, devam eden 133 adet, biten 23 adet proje vardır. Projelerin Sektörel dağılımı ise, Eğitim 27 adet, enerji 24 adet, inşaat 7 adet, orman 6 adet, Sağlık 19 adet, spor 9 adet, tarım 30 adet, turizm 9 adet, ulaştırma 23 adet, diğer kamu hizmetleri 96 adet şeklindedir.”

SUNUMLAR YAPILDI SORULAR CEVAPLANDI

Vali Ümit’in konuşmasının ardından toplantıda Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri kendi kurumları ile ilgili Bolu’da biten ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgiler verdiler ve kurumları ile ilgili sorulan soruları cevaplandırdılar.