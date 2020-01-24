Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2020 yılının ilk dönem toplantısı, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Bolu Valisi Ahmet Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kaymakamlar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

PROJE BEDELLERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 731 MİLYON TL

1 Ocak – 31 Aralık 2019 döneminde ilimiz genelindeki projeleri özet olarak değerlendirildiğinde; İl genelinde; 99’u merkez, 7’si Dörtdivan, 40’ı Gerede, 17’si Göynük, 12’si Kıbrıscık, 22’si Mengen, 19’u Mudurnu, 7’si Seben, 8’i Yeniçağa ve 29’u muhtelif olmak üzere toplam 260 proje yapıldı.

Söz konusu projelerin proje bedelleri toplamı; 3 Milyar 731 milyon TL, 2019 Yılı Ödenekleri; 385 milyon TL olduğu belirtildi. 2019 yılı ödeneklerinin harcaması: 345 Milyon 638 Bin TL olup, nakdi gerçekleşme oranı %90, projelerin fiziki gerçekleşme oranı ise % 68 olarak belirtildi.

Ödeneklerin; 107 Milyon TL’si Eğitim, 107 Milyon TL’si Ulaştırma-Haberleşme, 12 Milyon TL’si Tarım, 9 milyon TL’si imalat, 4 Milyon TL’si Turizm, 7 Milyon TL’si Sağlık, 157 Bin TL’si Enerji ve 139 Milyon TL’si DKH Diğer Kamu Hizmetler sektörüne yapıldı.

Belediye Yatırımları; Proje Bedelleri Toplamı; 173 Milyon TL, 2019 Yılı Ödenekleri; 49 Milyon TL, ödeneklerinin harcaması: 41 Milyon 992 Bin TL olup, nakdi gerçekleşme oranı %87 olarak açıklandı.

KURUMLARDAN GELEN PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI

Kurumlardan alınan bilgilere göre 260 projeden; Proje Aşamasında olan 28 adet, ihale safhasında olan 17 adet, ihalesi yapılmış olan 4 adet, devam etmekte olan 78 adet ve bitmiş olan 133 adet proje olduğu belirtildi. Projelerin sektörel dağılımı ise şu şekilde; eğitim sektöründe 30 adet, enerji sektöründe 3 adet, imalat sektöründe 4 adet, sağlık sektöründe 20 adet, tarım sektöründe 36 adet, turizm sektöründe 19 adet, ulaştırma-haberleşme sektöründe 39 adet ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 109.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2020, 10:53