‘Köpeğe çarpmayım’ derken…

Haber: N. Halid Altundal

Olay, geçtiğimiz hafta saat 21.10 sularında Mudurnu Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen48 BU 912 araç, önüne çıkan köpeğe çarparak kaçtı. Aynı istikamette 70 BH 414 plakalı araçla seyreden G.Ö. ise yola savrulan köpeğe çarpmamak için sağa doğru manevra yaptı. Bu esnada 70 BH 414 plakalı araca arkadan gelen İ.K. idaresindeki 14 AAS 773 plakalı araç çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 70 BH 414 plakalı araçta bulunan G.Ö (Sürücü) ve M.D (Yolcu) ile 14 AAS 773 plaka sayılı araçta bulunan İ.K (Sürücü), F.K (Yolcu), B.K (Yolcu) ve S.K (Yolcu) yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Kazada yaralanan 5 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.