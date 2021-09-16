KÖPEĞE VE SAHİBİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Haber:Okay Özcan

Olay, Taşkesti beldesine bağlı Çağsak Köyü Yaylasında meydana geldi. Bilal Över ile Kamil Akçay arasında yaylada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Bilal Över, silahla önce köpeği vururken sonrasında Kamil Akçay’a kurşun yağdırdı. Akçay, yaylada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tartıştığı kişi ile köpeğini vuran Bilal Över ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.