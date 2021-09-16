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KÖPEĞE VE SAHİBİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde 28 yaşındaki Bilal Över, tartıştığı kişi ile yanında bulunan köpeğine kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 45 yaşındaki Kamil Akçay ağır yaralanırken köpek telef oldu.

KÖPEĞE VE SAHİBİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Haber:Okay Özcan

Olay, Taşkesti beldesine bağlı Çağsak Köyü Yaylasında meydana geldi. Bilal Över ile Kamil Akçay arasında yaylada bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Bilal Över, silahla önce köpeği vururken sonrasında Kamil Akçay’a kurşun yağdırdı. Akçay, yaylada bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akçay’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tartıştığı kişi ile köpeğini vuran Bilal Över ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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