Haber: Semih Baykal

Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde arkadaşlarıyla birlikte Cem Şahin isimli genç köpeğini de yanına alarak arkadaşlarıyla doğa gezisine çıktı. Orman gezdikleri sırada köpeği bir anda halsizleşerek yürüyemez hale geldi. Hemen imdadına yetişen Cem Şahin, köpeğini çantasına koyarak sırtında karlar altında 7 kilometre boyunca taşıdı ve veterinere yetiştirdi.

“SIRT ÇANTAMA KOYUP 7 KİLOMETRE YOLU AŞARAK VETERİNERE YETİŞTİRDİM”

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Cem Şahin, “Hafta sonu tatilinde arkadaşlarla ormanda dolaşmaya çıktık. Köpeğimi de yanımda götürmüştüm. Hava soğuktu köpeğim aniden rahatsızlanıp yürüyemez hale geldi. Sırt çantama koyup 7 kilometre yolu aşarak veterinere yetiştirdim” dedi. Cem Şahin’in köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.