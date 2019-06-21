Köpek hırsızları kaçtı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Karaçayır Mahallesi’nde bulunan bir parkta 2 adet pitbull cinsi köpekle dolaşan 2 gencin rahatsızlık verdiği ihbarı alan yunus ekipleri hemen olay yerine geldi. Motosikletli polisleri gören gençlerin kaçmasıyla birlikte, 2 şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Pitbull cinsi dişi köpeği yol üzerinde bulunan bir işyerine bırakan 2 genç diğer köpekle kaçmayı başardı. Şüphelilerin köpekleri sabah saatlerinde çaldıkları öğrenildi. KÖPEKLERİN SAHİBİ VE ŞÜPHELİLER ARANIYOR İşyerine bırakılan köpek vatandaşlara zarar vermemesi için bağlandı. Uzun süre koştuğu için yorgun düşen köpek verilen su ile sakinleştirilmeye çalışıldı.. Pitbull cinsi köpek, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ekipler, köpekleri çaldıkları iddia edilen 2 genci ve köpeklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı.